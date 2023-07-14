Будете удивлены: Почему стоит собирать календулу летом и как ее использовать

Календула – это многофункциональное растение, которое имеет широкий спектр полезных свойств. Она может быть использована для лечения разных заболеваний и проблем со здоровьем.

Если вы ищете натуральное средство для лечения своих проблем со здоровьем, календулы – это хороший вариант.

Что известно о полезных свойствах календулы:

Календула содержит вещества, которые имеют противовоспалительный эффект. Это может быть полезно для лечения различных заболеваний, таких как артрит, астма, экзема и другие кожные заболевания.

Календулы обладают антибактериальными свойствами, которые могут помочь в лечении инфекций, таких как инфекции горла, инфекции мочевыводящих путей и другие.

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Цветы этого растения обладают восстановительными свойствами, которые могут помочь в лечении ран, ожогов и других повреждений кожи.

Однако важно отметить, что календулы могут иметь некоторые побочные эффекты, такие как аллергические реакции, диарея и другие. Поэтому перед тем, как использовать календулы, важно проконсультироваться с врачом.

Предлагаем узнать, как создать питательный лосьон из календулы:

Ингредиенты:

1/2 стакана свежих календул

1/2 стакана воды

1/4 стакана оливкового масла

1/4 стакана спирта

10 капель эфирного масла чайного дерева

Как сделать:

Смешайте календулы и воду в небольшой кастрюле. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на медленном огне в течение 10 минут.

Снимите с огня и дайте настояться 30 минут.

Процедите настой и добавьте оливковое масло, спирт и эфирное масло чайного дерева. Перемешайте до однородности.

Храните лосьон в холодильнике в герметичном контейнере.

Лосьон из календулы можно использовать для очищения и тонизации кожи лица. Он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают улучшить состояние кожи, уменьшить воспаление и покраснение, а также избавиться от прыщей и акне.

Лосьон может помочь увлажнить кожу и сделать ее более мягкой и эластичной.

Лосьон из календулы можно использовать ежедневно утром и вечером. Просто нанесите его на чистую кожу лица с помощью ватного диска. Лосьон не оставляет следов и не сушит кожу.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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