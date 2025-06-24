Будьте внимательны: украинцам массово приходят неправильные счета за свет - что делать

Для многих украинцев ежемесячная оплата за электроэнергию превращается в серьезную проблему. В платежках все чаще появляются некорректные суммы.

По данным специалистов АО "Винницаоблэнерго", только в течение первого квартала 2025 года было зарегистрировано более 3700 жалоб, связанных с неправильными начислениями. Об этом пишет сайт "Экономические новости".

Основная причина некорректных начислений – потребители часто не успевают или забывают вовремя подать актуальные показатели счетчика. В таких случаях расчет производится по среднесуточному потреблению, которое нередко не соответствует реальным расходам. Также иногда возникают ошибки из-за человеческого фактора или технических сбоев при считывании данных.

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После получения счета необходимо сразу сверить его с показателями счетчика. Если обнаружено несоответствие, следует как можно быстрее обратиться к оператору системы распределения или поставщику электроэнергии и передать точные данные. Это предусмотрено положениями Кодекса коммерческого учета электрической энергии.

Чтобы избежать трудностей в будущем:

регулярно ежемесячно передавайте показатели счетчика в установленный период;

присылайте данные с 28 числа текущего месяца до 3 числа следующего включительно;

для личного контроля сохраняйте фото счетчика или записывайте данные вручную.

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