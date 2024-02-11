Будут бить двое суток подряд: появилось расписание магнитных бурь на следующую неделю
В воскресенье, 11 февраля, на Земле началась магнитная буря оранжевого уровня опасности. Однако уже в начале следующей недели геомагнитные штормы составят 5 баллов (красный уровень).
По данным Meteoagent, 12 и 13 февраля будут продолжаться бури К-индекса 5 (наивысший уровень геомагнитных штормов К-индекс 9). Затем наступит период затишья, которое продлится до конца месяца.
Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия
Магнитные бури календарь
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного или зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!