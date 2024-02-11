Будут бить двое суток подряд: появилось расписание магнитных бурь на следующую неделю

В воскресенье, 11 февраля, на Земле началась магнитная буря оранжевого уровня опасности. Однако уже в начале следующей недели геомагнитные штормы составят 5 баллов (красный уровень).

По данным Meteoagent, 12 и 13 февраля будут продолжаться бури К-индекса 5 (наивысший уровень геомагнитных штормов К-индекс 9). Затем наступит период затишья, которое продлится до конца месяца.

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Магнитные бури календарь

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного или зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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