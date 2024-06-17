Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали исчерпывающий ответ

В Украине не планируется введение электронных повесток, а также законодательством не предусмотрена возможность для электронного направления на военно-врачебную комиссию.

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью изданию "РБК-Украина".

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Народный избранник подтвердил, что рассылка электронных повесток через электронные кабинеты не будет происходить.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – отметил Вениславский.

Относительно ВВК, он отметил, что депутаты не установили в законодательстве о мобилизации возможности использования электронного кабинета для отправки каких-либо сообщений или направлений на ВВК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", – добавил парламентарий.

Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя, – добавил парламентарий.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что украинцам будут отправлять повестки на почту и объяснял, при каких условиях она будет считаться врученной.

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