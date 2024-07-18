Будут ли ТЦК и в дальнейшем вручать повестки на улице: разъяснение нардепа

Повестки больше не будут вручаться военнообязанным лично на улицах. Вместо этого они будут направляться по адресу регистрации лица.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире "Суспільне Студия".

В то же время, как указывается, работники ТЦК имеют право проверять у граждан на улицах военно-учетные документы, а именно информацию в мобильном приложении Резерв+ или военный билет.

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Нардеп также отметил, что тех лиц, которые имеют броню или отсрочку от мобилизации, на военно-врачебную комиссию направлять не будут.

"Вообще, большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить. У них уже есть огромный массив работы. Кроме того, те, кто имеет отсрочку, сможет автоматически ее обновить при необходимости через Резерв+ без посещения ТЦК", – рассказал народный избранник.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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