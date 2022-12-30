Будут на краю пропасти: два знака зодиака ждут большие разочарования в 2023 году

Год Черного Кролика не принесет хороших новостей двум уроженцам зодиакального круга – их ждут плохие новости и множество разочарований. Они могут потерять деньги и испортить отношения с близкими людьми, которые были для них на первом месте.

По словам астрологов, на краю пропасти окажутся Девы и Весы. Они могут впасть в депрессию, выбраться из которой будет крайне трудно.

Дева

Уроженцы этого знака зодиака могут потерять близкого человека, но речь идет не о смерти. Девы могут узнать, что им предала вторая половинка или близкий друг, и это станет для них потрясением. Они вдруг поймут, что не знают, как жить дальше, ведь все их планы на будущее разрушены. Девам нужно взять себя в руки и принять истину, что в разрыве отношений виноваты оба партнера.

Весы

Весов также ждут большие разочарований в любви, но виноваты они сами. Уроженцы знака слишком увлеклись карьерой и развлечениями с друзьями и совсем позабыли о второй половинке. Избранник или избранница Весов в один момент может сообщить им новость о расставании, и они не будут знать, что делать дальше. Добавят проблем финансовые трудности, причиной которых станет одна ошибка.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.