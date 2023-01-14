Будут прозрачные, как новые: как помыть окна не оставляя разводов

Как вымыть окна без разводов с помощью газеты и уксуса

Чтобы помыть быстро и эффективно необязательно покупать дорогостоящие профессиональные средства, в этом поможет простой лайфхак.

Об этом способе пишет издание Еxpress. Со временем на окнах оседает пыль и они загрязняются, поэтому мыть их нужно регулярно. Специальные спреи для мытья окон стоят дорого, но часто оставляют на стекле разводы. Чтобы не тратить деньги и время, воспользуйтесь следующим советом, вам даже не понадобится специальная тряпка для стекла.

Помыть окна до сияния не оставляя разводов можно с помощью газеты и белого уксуса.

Но сначала следует очистить поверхность окон от пыли, сделать это можно бумажным полотенцем или тряпкой.

После этого добавьте в пустую бутылку с распылителем воду и белый уксус в пропорции 2:1. Берите белый уксус, потому что он не оставляет следов на стекле. Кислоты помогут расщепить все загрязнения и даже жирные пятна на окнах в кухне.

Раствор следует распить на стекло и сразу вытереть смятой газетой. Газетная бумага имеет достаточно жесткую структуру по сравнению с обычными тряпками и полотенцами. Она не расслаивается и не оставляет ворсинок после мытья, поэтому легко заменит салфетки для стекла из микрофибры.

Но не трите газетой оконные рамы, ведь чернила могут оставить пятна. Раму лучше вытереть бумажным полотенцем.

После мытья стекло следует протереть сухим куском газеты, таким образом отполировав его до блеска.

Процедура мойки занимает менее 10 минут и уже не раз доказывала свою эффективность.

Раньше мы писали о том, как легко очистить подоконники от пятен, грязи и пожелтения с помощью дешевого средства.

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