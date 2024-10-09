Будут штрафовать: какое требование ТЦК должны выполнить 17-летние юноши

В Украине юноши, достигшие 17-летнего возраста, должны стать на первичный воинский учет, то есть на учет призывников. За невыполнение данного требования им грозят штрафные санкции.

Об этом в интервью Главреду сообщил руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

"Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, который работает во всех районных ТЦК. Преимущественно во всех учебных заведениях берут списки этих юношей – с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденным графикам", – отметил он.

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Монукало рассказал, что юноши в возрасте 17 лет проходят военно-врачебную комиссию (ВВК). После этого им выдают приписное свидетельство, а их данные вносятся в реестр "Оберег".

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является от 18 до 25 лет, который ранее подлежал призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с введением военного положения. После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных", – разъяснил представитель ТЦК.

Монукало отмечает, что если юноша по объективным причинам не зарегистрировался на призывном участке и не прошел военно-врачебную комиссию, то в течение года возможно добавление к учету. Однако, если игнорировать эти процедуры, это будет считаться нарушением правил воинского учета и может привести к наложению штрафа.

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