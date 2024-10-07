Що робити якщо вас силою забрали до ТЦК: пояснення юриста

В Україні воєнний стан та мобілізацію подовжено до 9 листопада 2024 року. Це означає, що перевірки військово-облікових документів у військовозобов'язаних співробітниками ТЦК триватимуть. УНІАН пояснює, як діяти у разі порушення ваших прав під час цієї процедури. Про це пише УНІАН.

Законодавчі норми щодо мобілізації в Україні

Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни мають такі обов'язки:

Прибувати за викликом до ТЦК у визначений час та місце для постановки на військовий облік, визначення призначення на особливий період, проходження медогляду. Під час мобілізації надавати власне майно (будівлі, транспорт тощо) Збройним Силам України та іншим формуванням з подальшою компенсацією від держави. Проходити медичне обстеження для визначення придатності до військової служби за рішенням відповідних органів.

Громадяни на військовому обліку можуть добровільно зареєструвати електронний кабінет. Протягом 60 днів після оголошення мобілізації військовозобов'язані мають оновити свої дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК.

Чоловіки 18-60 років під час мобілізації зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноважених осіб. Перевірка супроводжується фото- та відеофіксацією.

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Дії при перевищенні повноважень ТЦК

Згідно із законом, військовозобов'язані мають отримати повістки з детальною інформацією про виклик. У разі ігнорування повістки ТЦК може звернутися до поліції для розшуку особи.

Якщо під час перевірки співробітники ТЦК порушують права громадянина, юристи радять негайно зателефонувати до поліції та ВРП. Після їх прибуття можна офіційно заявити про правопорушення з боку представників ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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