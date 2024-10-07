Что делать, если вас силой забрали в ТЦК: объяснение юриста

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 9 ноября 2024 года. Это означает, что проверки военно-учетных документов в военнообязанных сотрудниками ТЦК будут продолжены. УНИАН объясняет, как поступать в случае нарушения ваших прав во время этой процедуры. Об этом пишет УНИАН.

Законодательные нормы по мобилизации в Украине

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане имеют следующие обязанности:

Прибывать по вызову в ТЦК в определенное время и место для постановки на военный учет, определение назначения на особый период, прохождение медосмотра. Во время мобилизации предоставлять собственное имущество (здания, транспорт и т.п.) Вооруженным Силам Украины и другим формированиям с последующей компенсацией от государства. Проходить медицинское обследование для определения пригодности военной службы по решению соответствующих органов.

Граждане на военном учете могут добровольно зарегистрировать электронный кабинет. В течение 60 дней после объявления мобилизации военнообязанные должны обновить свои данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК.

Мужчины 18-60 лет во время мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц. Проверка сопровождается фото- и видеофиксацией.

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Действия при превышении полномочий ТЦК

По закону военнообязанные должны получить повестки с подробной информацией о вызове. В случае игнорирования повестки ТЦК может обратиться в полицию для розыска личности.

Если во время проверки сотрудники ТЦК нарушают права гражданина, юристы советуют немедленно позвонить по телефону в полицию и ВРП. По их прибытии можно официально заявить о правонарушениях со стороны представителей ТЦК.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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