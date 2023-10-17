Будут создавать только неудобства: названы топ-4 непрактичных решений в оформлении интерьера

Часто в погоне за модными тенденциями мы забываем о собственном комфорте и практичности. Иногда вещи, которые сейчас модны в дальнейшем потеряют не только свою актуальность, но и будут приносить постоянные неудобства своим владельцам.

Об этом пишет Радиотрек.

Зеркала с подсветкой

Хотя это может выглядеть красиво и создавать своеобразный источник света, подсветочные зеркала, расположенные вдоль стены, могут подчеркнуть неровности поверхности. К примеру, на окрашенной или зашпаклеванной стене вы увидите все несовершенства.

Еще одним недостатком является то, что эта подсветка в основном декоративна и не может служить основным источником света. Устанавливать зеркало с подсветкой целесообразно только на идеально ровную поверхность, например на гладкий керамогранит или, наоборот, на рельефную стену.

Стулья с тканевой обивкой

Если они изготовлены из материалов низкого качества, могут быстро загрязняться и трудно очищаться. Даже если производитель отмечает, что ткань можно стирать, существует вероятность того, что со временем ваша мебель потеряет привлекательность. В этом случае стулья из экокожи, дерева или пластика являются более надежными вариантами.

Встроенный холодильник

Один из очевидных недостатков состоит в том, что встроенные холодильники обычно имеют ограниченную вместимость из-за технических ограничений. Морозильные и холодильные камеры встроенной техники обычно меньше, чем в отдельно стоящих моделях. Если у вас большая семья, места во встроенном холодильнике может оказаться недостаточно.

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Диваны и кресла с низкой спинкой

Они могут выглядеть отлично, но быть очень неудобными для сидения. Для комфортного сиденья спинка должна оканчиваться на уровне плеч. Некоторые люди любят еще более высокую спинку, чтобы можно было положить голову. Модели с низкой спинкой не предназначены для этого. Они идеально подходят только как декоративный элемент дизайна, который может зрительно увеличить высоту потолка.

Таким образом, важно выбирать модные решения, сочетающие в себе стиль и комфорт для обеспечения удовольствия от вашего интерьера.

Напомним, мы уже писали, какие три вещи делают интерьер немодным.

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