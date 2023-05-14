Будут цвести обильнее и дольше: как и чем правильно поливать розы

Если вы любите выращивать розы в своем саду и не знаете, как правильно ухаживать за ними, предлагаем узнать способы заставить их цвести лучше и длиннее.

Чтобы цветы лучше росли, нужно обеспечить им хороший дренаж, чтобы корневая система имела достаточно кислорода. А еще – не забывайте обильно поливать их особенно в период активного роста и цветения. Обычно нужно поливать их еженедельно весной и летом ежедневно. Для этого используйте хорошо отстоявшуюся воду и не холодную.

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Для подкормки роз во время полива можно добавлять минеральные удобрения. К примеру, во время вегетационного периода можно добавлять азотные удобрения, а в период цветения – фосфатные и калийные.

Также можно использовать природные средства для подкормки роз, такие как компост, перегной или торф. Для этого нужно разбрасывать удобрение на поверхность грунта вокруг корней роз и залить его водой.

В целом необходимо обеспечить достаточный уровень влажности и питательных веществ для роз, чтобы они могли расти и развиваться должным образом.

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Существует несколько "народных способов" подкормить розы, которые можно использовать вместе с регулярным применением минеральных удобрений:

Раствор куриного помета: развести его в соотношении 1:10 с водой и подлить под корни кустов. Куриный помет содержит много азота, фосфора и калия, помогающих увеличить количество бутонов и увеличить размер цветов.

Раствор йода: Добавьте 1-2 капли йода в 5 литров воды и полейте почву у корней роз. Йод помогает повысить иммунитет растений и ускорить рост корневой системы.

Использование банановых шкур: Положите несколько банановых шкур в землю у роз и накройте землю мульчей. Кожи содержат много калия и других питательных веществ, которые помогают улучшить цвет и форму цветов.

Использование чая: Размочите использованный чай в воде и залейте раствор под корни роз. Чай содержит танины и другие полезные вещества, помогающие увеличить рост и развитие роз.

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