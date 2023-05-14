Будуть квітнути рясніше й довше: як та чим правильно поливати троянди

Якщо ви полюбляєте вирощувати троянди у своєму саду та не знаєте, як правильно доглядати за ними, пропонуємо дізнатися способи змусити їх квітнути краще та довше.

Аби квіти краще росли, треба забезпечити їм гарний дренаж, аби коренева система мала достатньо кисню. А ще – не забувайте їх рясно поливати особливо в період активного росту та цвітіння. Зазвичай потрібно поливати їх щотижня навесні та щодня влітку. Для цього використовуйте добре відстояну воду та не холодну.

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Для підживлення троянд під час поливу можна додавати мінеральні добрива. Наприклад, під час вегетаційного періоду можна додавати азотні добрива, а в період цвітіння – фосфатні та калійні.

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Також можна використовувати природні засоби для підживлення троянд, такі як компост, перегній або торф. Для цього потрібно розкидати добриво на поверхню грунту навколо коренів троянд та залити його водою.

Загалом, необхідно забезпечити достатній рівень вологості та живильних речовин для троянд, щоб вони могли рости та розвиватися належним чином.

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Існує кілька "народних способів" підживити троянди, які можна використовувати разом з регулярним застосуванням мінеральних добрив:

Розчин курячого посліду: розвести його у співвідношенні 1:10 з водою та підлити під коріння кущів. Курячий послід містить багато азоту, фосфору та калію, які допомагають збільшити кількість бутонів та збільшити розмір квітів.

Розчин йоду: Додайте 1-2 краплі йоду до 5 літрів води та полийте грунт біля коріння троянд. Йод допомагає підвищити імунітет рослин та прискорити ріст кореневої системи.

Використання бананових шкірок: Покладіть кілька бананових шкірок у землю біля троянд та накрийте землю мульчею. Шкірки містять багато калію та інших поживних речовин, які допомагають покращити кольори та форму квітів.

Використання чаю: Розмочіть використаний чай у воді та залийте розчин під коріння троянд. Чай містить таніни та інші корисні речовини, які допомагають збільшити ріст та розвиток троянд.

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