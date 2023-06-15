Будут цвести пышно: как правильно ухаживать за лилиями
Лилия – необыкновенно красивый цветок, который украсит любой сад. Это не очень прихотливое растение, но в правильном уходе нуждается. Как сделать ваш сад очаровательнее с помощью лилий подскажет UaPortal.
Выбор удобрений
Удобрения можно вносить:
– перед началом бутонизации
– во время цветения
– на этапе завершения цветения.
Тип почвы
Грунт, в котором растет цветок, влияет на его развитие.
Суглинный тип
Перед посадкой в этот тип почвы введите органическое удобрение, например, навоз и добавьте торф или песок и хорошо разрыхлите почву.
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Песчаный/известковый тип
К ним следует добавлять большое количество органических удобрений и перекопать грядку перед высадкой.
Торфяной тип
Нуждается во внесении минимум двух ведер глины и четырех ведер песка. После этого можно высаживать лилии.
Подкормка
Летом, перед появлением бутонов, добавьте под корень аммиачную селитру, разведенную в воде. Также можно добавить калимагнезию, разбавленную в пропорции 15 г на 10 л воды.
Последнюю подкормку сульфат калием и суперфосфатом вносят в конце августа – начале сентября.
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