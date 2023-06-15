Будут цвести пышно: как правильно ухаживать за лилиями

Лилия – необыкновенно красивый цветок, который украсит любой сад. Это не очень прихотливое растение, но в правильном уходе нуждается. Как сделать ваш сад очаровательнее с помощью лилий подскажет UaPortal.

Выбор удобрений

Удобрения можно вносить:

– перед началом бутонизации

– во время цветения

– на этапе завершения цветения.

Тип почвы

Грунт, в котором растет цветок, влияет на его развитие.

Суглинный тип

Перед посадкой в этот тип почвы введите органическое удобрение, например, навоз и добавьте торф или песок и хорошо разрыхлите почву.

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Песчаный/известковый тип

К ним следует добавлять большое количество органических удобрений и перекопать грядку перед высадкой.

Торфяной тип

Нуждается во внесении минимум двух ведер глины и четырех ведер песка. После этого можно высаживать лилии.

Подкормка

Летом, перед появлением бутонов, добавьте под корень аммиачную селитру, разведенную в воде. Также можно добавить калимагнезию, разбавленную в пропорции 15 г на 10 л воды.

Последнюю подкормку сульфат калием и суперфосфатом вносят в конце августа – начале сентября.

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