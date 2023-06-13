Как поливать огурцы, чтобы не выросли горькими: лайфхак

Если у вас есть огород, вероятно, вам хоть раз приходилось сталкиваться с проблемой горьких огурцов, которые даже могут треснуть. Причина этого неприятного явления заключается в неправильном поливе растений.

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Согласно информации из портала prostoway, секрет успешного урожая, который позволит избежать горечи и трещин, заключается в регулярном и умеренном поливе.

Первое правило – избегайте нерегулярного полива. Помните, что огурцы нуждаются в достаточной влажности, поэтому их нужно регулярно поливать. Если полив производится нерегулярно, вы должны быть готовы к тому, что урожай будет горьким.

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Второе правило – огурцам не требуется перенасыщенный полив. Большое количество воды однажды еженедельно даже хуже нерегулярного полива. Такой подход может привести не только к горечи, но и к образованию пустот в плодах, что приводит к их тресканию.

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