Как законсервировать огурцы на зиму, чтобы были хрустящие: беспроигрышный рецепт

Опытные хозяйки имеют множество рецептов консервированных огурцов. В зависимости от состава можно корректировать соленость, ароматность и хрусткость овощей.

Впрочем, существует беспроигрышный рецепт, сочетающий все эти компоненты. UAportal подготовил советы по тому, как закрыть огурцы в банке, чтобы они были хрустящими.

Для приготовления одной трехлитровой банки понадобится:

огурцы средние – 1,5-1,7 кг;

укроп по вкусу;

хрен – несколько средних листьев;

чеснок – 5-6 больших зубчиков;

листья вишни – 4-5 шт.;

листья смородины черной – 4-5 шт.;

соль – 2 ст. ложки;

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сахар – 1 ст. кровати;

горошек черного перца – 3-4 шт.;

уксус 9% – 1 ст. кровати

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Для начала нужно тщательно промыть огурцы и обрезать кончики с обеих сторон. Овощи следует замочить в холодной воде на 4-6 часов. Зелень для консервирования следует промыть под проточной водой и обдать кипятком.

На одну трехлитровую банку нужно примерно полтора литра воды и полтора килограмма огурцов. Степень просолки зависит от размера огурцов и количества воды.

На дно банки нужно выложить листья хрена, черной смородины, вишни, ломаные стебли сухого укропа по вкусу и несколько горошин черного перца, добавить соль и сахар. Сверху следует аккуратно выложить ошпаренные кипятком огурцы, добавляя между ними разрезанные на дольки чеснока.

Готовые банки заливаются крутым кипятком, накрываются крышкой и стерилизуются. После закипания воды должно пройти около пятнадцати минут для стерилизации. После этого нужно добавить ложку уксуса, после чего банки можно замучить и переворачивать.

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