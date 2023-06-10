Как законсервировать огурцы на зиму, чтобы были хрустящие: беспроигрышный рецепт
Опытные хозяйки имеют множество рецептов консервированных огурцов. В зависимости от состава можно корректировать соленость, ароматность и хрусткость овощей.
Впрочем, существует беспроигрышный рецепт, сочетающий все эти компоненты. UAportal подготовил советы по тому, как закрыть огурцы в банке, чтобы они были хрустящими.
Для приготовления одной трехлитровой банки понадобится:
- огурцы средние – 1,5-1,7 кг;
- укроп по вкусу;
- хрен – несколько средних листьев;
- чеснок – 5-6 больших зубчиков;
- листья вишни – 4-5 шт.;
- листья смородины черной – 4-5 шт.;
- соль – 2 ст. ложки;
- сахар – 1 ст. кровати;
- горошек черного перца – 3-4 шт.;
- уксус 9% – 1 ст. кровати
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Для начала нужно тщательно промыть огурцы и обрезать кончики с обеих сторон. Овощи следует замочить в холодной воде на 4-6 часов. Зелень для консервирования следует промыть под проточной водой и обдать кипятком.
На одну трехлитровую банку нужно примерно полтора литра воды и полтора килограмма огурцов. Степень просолки зависит от размера огурцов и количества воды.
На дно банки нужно выложить листья хрена, черной смородины, вишни, ломаные стебли сухого укропа по вкусу и несколько горошин черного перца, добавить соль и сахар. Сверху следует аккуратно выложить ошпаренные кипятком огурцы, добавляя между ними разрезанные на дольки чеснока.
Готовые банки заливаются крутым кипятком, накрываются крышкой и стерилизуются. После закипания воды должно пройти около пятнадцати минут для стерилизации. После этого нужно добавить ложку уксуса, после чего банки можно замучить и переворачивать.
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