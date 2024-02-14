"Булава" 72 ОМБр вдребезги разбивает технику окупантов
За боевой работой роты ударных беспилотников 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев – РУБпАК "Булава" – можно наблюдать вечно: как гибнут оккупанты, как горит техника, как детонируют боеприпасы…
Смотрите видео: Аэроразведчики 72-й ОМБр уничтожили вражескую технику с помощью БПЛА
А еще можно смотреть и сочинять веселые стишки вроде:
Горит-пылает БРМ,
Взлетает в небо БРЭМ!
На днях "Булава" 72 ОМБр разбила дронами-камикадзе именно такие бронированные "коробочки":
БРМ – боевая разведывательная машина
БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина
Всем оккупантам п...
Поражение наглой БРМ прессслужба 72-й бригады прокомментировала так иронично: "При ведении разведки машина встретилась с нашими "птичками" и сгорела… Но успела передать важную информацию нашим врагам, а именно: "Нам всем пи…"
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