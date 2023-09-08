'Был бы соучастником военного акта': Маск объяснил, почему отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма

Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему отклонил запрос Украины о включении Starlink возле временно оккупированного Крыма. В частности, он заявил, что не хотел, чтобы SpaceX был соучастником большой войны и эскалации конфликта.

Об этом он написал в своем Twitter (Х). Также Илон Маск отметил. что получил срочный запрос от украинских государственных органов по активации Starlink вплоть до временно оккупированного Севастополя.

"Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – сказал Илон Маск.

Отметим, что 7 сентября соучредитель компании NFTech Марио Навфал заявил, что Илон Маск намеренно деактивировал сеть спутниковой связи Starlink во время большого украинского наступления. По его мнению, Маск так сделал, чтобы воспрепятствовать внезапному нападению Украины на российский военно-морской флот.

"Украинские подводные беспилотники, вооруженные взрывчаткой, таинственным образом потеряли связь во время продвижения к российским военным кораблям. Теперь мы знаем, что Маск намеренно деактивировал Starlink. Украинские официальные лица умоляли повторно активировать спутники, однако Маск был озабочен тем, что атака может вызвать ядерный ответ со стороны России", – сказал он.

Миллиардер Илон Маск еще в прошлом году распорядился, чтобы инженеры выключили спутниковый интернет Starlink в районе крымского побережья, чтобы помешать украинским бойцам проводить тайные операции, нацеленные на российский Черноморский флот.

Напомним, в октябре 2022 года Илон Маск ответил на твит заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и спросил, как у России дела в Бахмуте.

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