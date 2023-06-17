Был потерян более сотни лет назад: В коробке из-под сигар нашли уникальный египетский артефакт возрастом 5 тысяч лет

Во время работы в азиатской секции коллекции Абердинского университета в Шотландии археолог Абир Элладани заметила банку из-под сигар с изображением символики бывшего королевства Египет, которое просуществовало до 1953 года. Осмотрев коробку, она увидела внутри куски древесины, которые оказались давно потерянным артефактом.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые предполагают, что находка датируется 3341-3094 гг. до нашей эры. Они считают, что деревянные куски являлись частями измерительного прибора, который использовали архитекторы для строительства.

Читайте также: В Хорватии нашли древний некрополь 4-5 века нашей эры: важнейшая находка в истории острова

Фрагменты кедрового дерева были найдены экспедицией археолога Диксона, они являлись одной из трех находок внутри пирамиды в Гизе. Два других, мяч и крюк, хранятся в Британском музее, а деревянный кусок считали потерянным на протяжении почти ста лет. В 2001 году нашли запись о том, что артефакт был передан в музейную коллекцию Университета Абердина, после чего о нем не было ничего известно.

"Коллекции университета огромны, они насчитывают сотни тысяч единиц, – сказала Абир Элладани, – поэтому искать что-то здесь все равно, что искать иглу в стоге сена. Я не могла поверить, что внутри этой обычной жестяной коробки для сигар хранится такое сокровище".

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !