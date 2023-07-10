Был ранним инвестором Tesla и ушел из Google: интересные факты о Ларри Пейдже

Ларри Пейдж – известное имя в технологической отрасли. Он является одним из основателей компании Google, которая считается самой популярной поисковой системой в мире. Однако есть несколько менее известных фактов о Ларри Пейдже, о которых интересно узнать.

Ларри был мультиталантливым студентом

Ларри был способным студентом со страстью к учебе. Он получил степень бакалавра в области компьютерной инженерии в Мичиганском университете и продолжил обучение в магистратуре по компьютерным наукам в Стэнфордском университете. Он также был стипендиатом National Merit Scholar и получил множество других академических наград.

Читайте также: Получила 415 наград и поставила рекорд: пять фактов о Уитни Хьюстон

Пейдж был ранним инвестором компании Tesla

Помимо работы в Google, Пейдж также интересовался электромобилями. Он был ранним инвестором компании Tesla и поддерживал развитие электромобилей.

Пейдж увлекается авиацией

Пейдж – заядлый пилот и владеет несколькими частными самолетами. Он также инвестировал в стартап по созданию летающих автомобилей под названием Kitty Hawk, который стремится произвести революцию в авиационной промышленности.

Читайте также: Пять интересных фактов о Тине Тернер: сменила имя и боролась с тревожностью

Ларри верит в решение больших проблем

Ларри известен своим видением решения больших проблем с помощью технологий. Он верит в то, что нужно идти на риск и реализовывать амбициозные проекты, способные изменить мир к лучшему. Некоторые из проектов, которые он поддерживал, включают разработку самоуправляемых автомобилей и решений в области возобновляемых источников энергии.

Ларри Пейдж ушел из Google

В 2019 году Ларри Пейдж объявил о своем уходе с поста генерального директора материнской компании Google, Alphabet Inc. Он остается членом совета директоров, но отстранился от повседневной деятельности компании.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !