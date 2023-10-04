Быстрая и вкусная закуска на ужин: Как приготовить картофельное пюре в кляре

Картофель является одним из основных овощей, широко используемых в украинской кухне, и не без причины. Этот продукт является основой рациона, наравне с хлебом, и известен своей универсальностью.

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Картошку можно готовить разными способами: запекать, варить, жарить, добавлять в фарш и тесто. Это непривередливый продукт, который не так просто испортить. Блюда из запеченного картофеля в кукурузном крахмале придаст этому овощу новый вкус и текстуру. Рецептом поделились на сайте znaj.ua.

Ингредиенты:

Картофель – 500 граммов; Соль – по вкусу; Паприка – 1 чайная ложка; Черный перец – по вкусу; Кукурузный крахмал – 2 столовые ложки; Яйцо – 1 штука.

Начнём с подготовки картофеля. Его следует очистить и нарезать небольшими кусками. Одну картофелину можно разрезать пополам, а затем эти кусочки нарезать на несколько кусочков.

Порезанный картофель выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться до готовности, с учетом того, чтобы картофель не разварился. В то время как картофель варится, взбейте одно яйцо с солью и перцем, а также добавьте зелень и паприку.

Когда картофель будет готов, сцедите его от излишней влаги и разомните вилкой до достижения желаемой консистенции. Затем в смесь добавьте паприку, соль и перец. Затем добавьте две столовые ложки кукурузного крахмала и хорошо перемешайте. Зелень также можно добавить в картофель. Тесто будет достаточно плотным, и его можно сформовать в длинную скалку и нарезать на кусочки с помощью ножа.

Эти кусочки нужно обвалять в яйцах и панировочных сухарях, а затем выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. После приготовления извлеките их из сковороды и отцедите на салфетке, чтобы убрать избыточное масло.

В результате вы получите необыкновенно вкусный и хрустящий картофель в панировке, которая станет прекрасной альтернативой обычному способу приготовления картофеля.

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