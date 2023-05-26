Быстро и вкусно: как приготовить голубцы из кабачков
Вкусные голубцы можно готовить не только из капусты и виноградных листьев, но и из кабачков. Они будут не менее вкусными, чем традиционные для вас.
Рецептом поделились в Instagram-блоге cooking__by__elena. Пользователи сети назвали эту идею великолепной, потому что это достаточно быстро и удобно.
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Необходимые ингредиенты:
- фарш куриный – 300 г;
- сухой рис (отварить) – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томатная паста – 1,5 ст.л.;
- кабачок – 3 шт.;
- соль, перец, специя к фаршу.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Отварите рис до полуготовности, а лук и морковь пожарьте.
2. Приготовьте начинку из фарша, охлажденного отварного риса и охлажденной зажарки. Добавьте специи, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
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3. Кабачки с помощью овощечистки нарежьте на длинные слайсы.
4. Далее закручивайте голубцы. В один слайс положите 1 чайную ложку начинки и закрутите.
5. Смажьте форму для запекания маслом и сложите сформованные голубцы.
6. Также нужно приготовить заливку. Для этого в 250–300 мл воды добавьте 1,5 ст.л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы.
7. Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.
Предлагаем приготовить легкий, питательный и вкусный супчик. Он идеально подойдет для жаркого лета.
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