Быстро и вкусно: как приготовить голубцы из кабачков

Вкусные голубцы можно готовить не только из капусты и виноградных листьев, но и из кабачков. Они будут не менее вкусными, чем традиционные для вас.

Рецептом поделились в Instagram-блоге cooking__by__elena. Пользователи сети назвали эту идею великолепной, потому что это достаточно быстро и удобно.

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Необходимые ингредиенты:

фарш куриный – 300 г;

сухой рис (отварить) – 100 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 1,5 ст.л.;

кабачок – 3 шт.;

соль, перец, специя к фаршу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности, а лук и морковь пожарьте.

2. Приготовьте начинку из фарша, охлажденного отварного риса и охлажденной зажарки. Добавьте специи, соль и перец. Все тщательно перемешайте.

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3. Кабачки с помощью овощечистки нарежьте на длинные слайсы.

4. Далее закручивайте голубцы. В один слайс положите 1 чайную ложку начинки и закрутите.

5. Смажьте форму для запекания маслом и сложите сформованные голубцы.

6. Также нужно приготовить заливку. Для этого в 250–300 мл воды добавьте 1,5 ст.л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы.

7. Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.

Предлагаем приготовить легкий, питательный и вкусный супчик. Он идеально подойдет для жаркого лета.

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