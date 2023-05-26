Легкий и полезный: рецепт овощного супа из трех ингредиентов

Очень легкий, питательный и вкусный летний суп. Именно то, что нужно для жаркого лета. Смесь овощей подбирайте по своим предпочтениям.

Ингредиенты:

– Смесь замороженных овощей – 400 г

– Картофель – 3–4 шт.

– Лук репчатый –1 шт.

– Мясной бульон – 2–2,5 л

– Растительное масло

– Специи по вкусу

– Зелень для украшения

Читайте также: Невероятный вкус украинской традиционной кухни: рецепт полтавских галушек с курицей и шампиньонами

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте картофель небольшими кусками. Лук нарежьте кубиками и поджарьте.

2. Овощи бросьте в кипящий бульон. После закипания добавьте картофель. Затем – лук и специи. Варите до готовности картофеля.

Видео дня

3. Подавайте с зеленью.

Советуем также обратить внимание на рецепт молодого картофеля со сметаной.