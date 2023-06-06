Быстро реанимирует и насыщает полезными элементами: как подкормить овсянкой помидоры

Овсяное удобрение очень полезно для помидоров, ведь это недорогое, но действенное средство быстро реанимирует растения и насыщает их питательными элементами. Также полезна такая подкормка для баклажанов.

Овсянку можно использовать как для рассады, так и для выращивания взрослых растений, ведь она содержит магний, улучшающий рост корней и усвоение азота, фосфор, благотворно влияющий на цветение и кальций, который делает побеги крепче.

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Как сделать овсяное удобрение для помидоров

Возьмите три столовых ложки овсяных хлопьев, измельчите их в блендере и смешайте с литром воды.

Оставьте настаиваться несколько часов при комнатной температуре, периодически помешивая.

Процедить через сито и развести водой в пропорции 1:1.

Подливайте растения каждые два дня. Овсяные хлопья добавьте в компост или используйте в качестве мульчи.

Также овсяные хлопья можно просто разбрасывать у корней и полить водой – так они будут постепенно отдавать свои питательные вещества. Но следите, чтобы на них не образовывалась плесень.

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