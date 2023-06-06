Быстро реанимирует и насыщает полезными элементами: как подкормить овсянкой помидоры
Овсяное удобрение очень полезно для помидоров, ведь это недорогое, но действенное средство быстро реанимирует растения и насыщает их питательными элементами. Также полезна такая подкормка для баклажанов.
Овсянку можно использовать как для рассады, так и для выращивания взрослых растений, ведь она содержит магний, улучшающий рост корней и усвоение азота, фосфор, благотворно влияющий на цветение и кальций, который делает побеги крепче.
Читайте также: Как защитить помидоры от болезней: советы садоводов
Как сделать овсяное удобрение для помидоров
Возьмите три столовых ложки овсяных хлопьев, измельчите их в блендере и смешайте с литром воды.
Оставьте настаиваться несколько часов при комнатной температуре, периодически помешивая.
Процедить через сито и развести водой в пропорции 1:1.
Подливайте растения каждые два дня. Овсяные хлопья добавьте в компост или используйте в качестве мульчи.
Также овсяные хлопья можно просто разбрасывать у корней и полить водой – так они будут постепенно отдавать свои питательные вещества. Но следите, чтобы на них не образовывалась плесень.
Напомним, мы уже писали о способах использования пепла в огороде.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !