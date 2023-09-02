Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)
Начало осени – время заготовок на зиму. Одним из самых популярных способов консервации является маринование.
Маринованные помидоры – это вкусная и полезная закуска, которая всегда уместна на столе. Сегодня мы предлагаем вам рецепт маринованных помидоров с луком и перцем на зиму. Эта закуска отличается нежным вкусом и ароматом.
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Маринованные помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.
Составляющие на 2 литровые банки:
- помидоры черри – 1600 граммов
- лук – 3 шт
- укроп – 2 соцветия
- петрушка – 4 веточки
- листья смородины – 8 шт.
- перец душистый, горошек – 10 шт.
- перец черный, горошек – 20 шт.
- кориандр горошком – 20 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
Для рассола нужно подготовить:
- вода – 1 литр
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- уксус 9% – 50 мл.
Как приготовить помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.
- Выкладываем в помытые и стерилизованные банки зелень, черный перец, душистый перец, кориандр, чеснок, порезанный на четвертинки лук и помидоры черри.
- Заливаем крутым кипятком, закрываем крышками и через 10 минут воду сливаем в кастрюлю.
- Из слитной воды готовим рассол. Добавляем в воду сахар, соль, уксус, лавровый лист и кипятим.
- Выкладываем сверху на помидоры лавровые листья и заливаем рассолом, закрываем крышками, плотно закручиваем крышками.
- Банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем до полного охлаждения.
- Затем банки с маринованными черри надо перенести в амбар или погреб.
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