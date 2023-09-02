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Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Былим Елена

Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Начало осени – время заготовок на зиму. Одним из самых популярных способов консервации является маринование.

Маринованные помидоры – это вкусная и полезная закуска, которая всегда уместна на столе. Сегодня мы предлагаем вам рецепт маринованных помидоров с луком и перцем на зиму. Эта закуска отличается нежным вкусом и ароматом.

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Маринованные помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

Составляющие на 2 литровые банки:

  • помидоры черри – 1600 граммов
  • лук – 3 шт
  • укроп – 2 соцветия
  • петрушка – 4 веточки
  • листья смородины – 8 шт.
  • перец душистый, горошек – 10 шт.
  • перец черный, горошек – 20 шт.
  • кориандр горошком – 20 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • лавровый лист – 2 шт.

Для рассола нужно подготовить:

  • вода – 1 литр
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 50 мл.

Как приготовить помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

  1. Выкладываем в помытые и стерилизованные банки зелень, черный перец, душистый перец, кориандр, чеснок, порезанный на четвертинки лук и помидоры черри.
  2. Заливаем крутым кипятком, закрываем крышками и через 10 минут воду сливаем в кастрюлю.
  3. Из слитной воды готовим рассол. Добавляем в воду сахар, соль, уксус, лавровый лист и кипятим.
  4. Выкладываем сверху на помидоры лавровые листья и заливаем рассолом, закрываем крышками, плотно закручиваем крышками.
  5. Банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем до полного охлаждения.
  6. Затем банки с маринованными черри надо перенести в амбар или погреб.

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