Быстрый вариант пирога: рецепт торта с грушей

Этот тарт с грушей по рецепту от Shuba очень быстро и просто готовится и порадует вас отличным вкусом.

Ингредиенты:

Тесто слоеное замороженное – 500 г

Груши – 3 шт.

Сыр дорбля – 100 г

Грецкие орехи – 100 г

Корица молотая – 5 г

Мед – 20 г

Рукола – 20 г

Читайте также: Пряное и ароматное: как сделать варенье из яблок за 5 минут

Способ приготовления:

1. Груши нарежьте ломтиками, посыпьте их корицей и смажьте медом. Грецкие орехи очистьте нарежьте кусочками. Сыр дорбля раскрошите пальцами.

2. Слоеное тесто слегка раскатайте и выложите в форму. На тесто выложите грушу, посыпьте ее орешками и кусочками сыра. Выпекайте при 180°C 20 минут.

3. Готовый тарт украсьте рукколой.

Советуем также обратить внимание на рецепт яблочной шарлотки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!