Быстрый вариант пирога: рецепт торта с грушей
Этот тарт с грушей по рецепту от Shuba очень быстро и просто готовится и порадует вас отличным вкусом.
Ингредиенты:
Тесто слоеное замороженное – 500 г
Груши – 3 шт.
Сыр дорбля – 100 г
Грецкие орехи – 100 г
Корица молотая – 5 г
Мед – 20 г
Рукола – 20 г
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Способ приготовления:
1. Груши нарежьте ломтиками, посыпьте их корицей и смажьте медом. Грецкие орехи очистьте нарежьте кусочками. Сыр дорбля раскрошите пальцами.
2. Слоеное тесто слегка раскатайте и выложите в форму. На тесто выложите грушу, посыпьте ее орешками и кусочками сыра. Выпекайте при 180°C 20 минут.
3. Готовый тарт украсьте рукколой.
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