Быстрый венгерский салат из огурца за 10 минут: простой рецепт
Очень легкий и освежающий летний салат из огурцов понравится каждому. У него необычный способ приготовления и пикантный вкус, который порадует гурманов. Обратите внимание, что салату нужно настояться несколько часов перед подачей.
Ингредиенты:
– огурец – 500 г
– соль – 20 г
– чеснок, зубчики – 2 шт.
– сахар – 40 г
– Уксус – 30 мл
– Сметана – 160 г
– Перец черный молотый – по вкусу
– Паприка молотая – по вкусу
– Укроп, веточка – по вкусу
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Способ приготовления;
1. Вымойте и очень тонко нарежьте огурцы. Лучше всего сделать это с помощью овощерезки.
2. Огурцы посолите и поставьте в холодильник на 60-90 минут. Слейте воду и хорошо отожмите огурцы руками.
3. Добавьте к огурцам измельченный чеснок. Заправьте салат сметаной, уксусом, сахаром, перцем и паприкой, перемешайте. Отправьте холодильник на несколько часов. Перед подачей присыпьте сверху паприкой и измельченным укропом.
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