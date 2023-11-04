Бытовым потребителям беспокоиться не стоит: Как изменились тарифы на электроэнергию с ноября

Как изменились цены на электроэнергию с 1 ноября

Начиная со среды, 1 ноября, Украина внедряет новые тарифы на электроэнергию, однако эти изменения будут касаться только малых небытовых потребителей. Многие бытовые потребители могут быть спокойны, поскольку им не придется платить дополнительно.

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Для малых небытовых потребителей тарифы на электроэнергию регулярно изменяются и устанавливаются ежемесячно. Эти изменения обусловлены изменяющимися рыночными условиями, пишет today.ua. Тарифы для данной категории потребителей включают следующие компоненты:

Стоимость электроэнергии на рынке. Тарифы оператора системы распределения и передачи электроэнергии. Тарифы поставщика универсальных услуг.

С 1 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила следующие тарифы на электроэнергию для клиентов ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":

I класс напряжения – 638,6 копеек за кВт*ч по НДС.

II класс напряжения – 704,8 копеек за кВт*ч по НДС.

Малым небытовым клиентам сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" были установлены следующие тарифы:

И класс напряжения – 661,5 копеек за кВт*ч по НДС.

II класс напряжения – 790,8 копеек за кВт*ч по НДС.

Тарифы для малых небытовых клиентов сетей ПАО "Укрзализныця" тоже изменились:

И класс напряжения – 668,9 копеек за кВт*ч по НДС.

II класс напряжения – 843,4 копеек за кВт*ч по НДС.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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