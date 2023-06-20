Режиссер Сенцов показал, как вместе с собратьями спасся из подбитой оккупантами боевой машины (фото)

Олег Сенцов показал фото уничтоженной боевой машины, из которой ему удалось вылезти

Младший лейтенант Олег Сенцов, служащий в Вооруженных силах Украины, поделился своим впечатлением о последнем сложном дне наступления украинских войск. Его подразделение активно участвовало в тяжелых боях на Запорожском направлении.

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"Сегодня был следующий трудный день для нас. Мы смогли захватить назначенный нам рубеж, но не без потерь. Нашу машину повредили, но мы вместе с экипажем сумели выбраться. Война за нашу землю продолжается. Вечная память отдавшим жизнь освобождая Украину от оккупантов!" – написал он.

Олег Сенцов присоединился к обороне Украины сразу после полномасштабного вторжения. Как режиссер он не сомневается в непременности победы Украины над российскими оккупантами. Уже 5 июня его повысили до звания "младший лейтенант".

Украинцы в комментариях к сообщению благодарят наших защитников и желают как можно быстрее вернуться в семью:

"Искренне благодарны за защиту всем нашим воинам, берегите себя и возвращайтесь к тем, кто вас ждет. Вас ждет вся Украина! Трудная цена Победы! Помним погибших воинов, слава им и наше уважение";

"Слава и благодарность всем воинам за все, что вы делаете! Да хранит и благословит вас Господь, вседержитель неба и земли! Молимся за наше войско каждый день";

"Безграничная благодарность защитникам Украины! Вечная слава погибшим Героям!";

"Возвращайтесь все живы! Честь и слава вам! Спасибо";

"Верим в победу Украины! Берегите себя".

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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