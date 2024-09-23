Бюджет 1000 долларов: какой хороший автомобиль можно купить за такие деньги в Польше

Цены на б/у автомобили на европейских рынках значительно снизились, и сейчас на польских авторынках можно найти неплохие варианты всего за 1000 долларов и даже меньше. Это существенно ниже стоимости аналогичных моделей в Украине.

Блогер из канала Millioncar осмотрел предложения на рынке во Вроцлаве, и среди них были довольно заманчивые варианты. К примеру, за 875 долларов можно приобрести Volkswagen Polo 2002 года выпуска. Хотя авто и старенькое, оно имеет пробег всего 105 тысяч километров и оснащено надежным 1,9-литровым дизельным двигателем.

Салон сохранился в хорошем состоянии, хотя нет кондиционера и есть небольшие дефекты на кузове.

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Volkswagen. Источник: Olena Bohovyk/pexels.com Volkswagen. Источник: Olena Bohovyk/pexels.com

Еще одно предложение – Peugeot 407 2004 года за те же 875 долларов. Машина имеет пробег 250 тысяч км и оснащена 1,6-литровым дизельным двигателем. В салоне нужно немного убрать, но в целом авто в хорошем состоянии. Вдобавок, оно имеет климат-контроль, что является редкостью для этой ценовой категории.

Peugeot 407. Источник: Olena Bohovyk/pexels.com Peugeot 407. Источник: Olena Bohovyk/pexels.com

Также можно найти Citroen С3 в 2007 году за 1000 долларов. Автомобиль обладает 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и кондиционером. Есть небольшие повреждения на переднем бампере, но общее состояние машины достаточно хорошее для своей цены.

Citroen С3. Источник: citroen-c3.infocar.ua Citroen С3. Источник: citroen-c3.infocar.ua

Интересным предложением является Citroen C4 2004 за те же 1000 долларов. Машина выделяется необычным темно-зеленым цветом, пробегом в 231 тысяч километров и 1,6-литровым бензиновым двигателем. В салоне перетянуты сиденья, что придает ему аккуратный вид.

Citroen C4 2004 года. Источник: auto.ria.com Citroen C4 2004 года. Источник: auto.ria.com

Самым дорогим вариантом среди осмотренных моделей стал Renault Megan 2008 года, который можно приобрести за 1125 долларов. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем и имеет пробег 310 тысяч километров. В салоне есть кондиционер и встроенный экран, а сиденья сохранились в отличном состоянии.

Renault Megan 2008 года. Источник: bossautoukraine.com.ua Renault Megan 2008 года. Источник: bossautoukraine.com.ua

В общем, польские авторынки предлагают широкий выбор подержанных автомобилей по привлекательным ценам. Это может стать хорошей возможностью для ищущих бюджетный вариант в хорошем состоянии.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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