Бюджетный ужин для всей семьи: рецепт испанской тортильи
Тортилья - это испанский омлет с жареным картофелем и разными топингами (сыром, овощами и т.п.). Это очень бюджетное и сытное блюдо.
Ингредиенты:
– картофель - 500 г;
– яйца – 4 шт.;
– молоко – 30 мл;
– лук – 1 шт.;
– подсолнечное масло – 100 г;
– соль, перец молотый, специи по вкусу.
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и нарежьте одинаковыми тонкими кусками. Лук порежьте мелким кубиком.
2.Налейте на сковороду масло и нагрейте. Выложите картофель и жарьте 10 минут, добавьте лук и жарьте до готовности картофеля.
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3. Картофель с луком переложите на тарелку, масло слейте. Взбейте яйца с молоком и добавьте соль. Выложите картофель в форму и залейте яичной смесью.
4. Поставьте в духовку на 10 минут при 180 градусах.
5. Подавайте с зеленью.
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