Бюджетный ужин для всей семьи: рецепт испанской тортильи

Тортилья - это испанский омлет с жареным картофелем и разными топингами (сыром, овощами и т.п.). Это очень бюджетное и сытное блюдо.

Ингредиенты:

– картофель - 500 г;

– яйца – 4 шт.;

– молоко – 30 мл;

– лук – 1 шт.;

– подсолнечное масло – 100 г;

– соль, перец молотый, специи по вкусу.

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и нарежьте одинаковыми тонкими кусками. Лук порежьте мелким кубиком.

2.Налейте на сковороду масло и нагрейте. Выложите картофель и жарьте 10 минут, добавьте лук и жарьте до готовности картофеля.

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3. Картофель с луком переложите на тарелку, масло слейте. Взбейте яйца с молоком и добавьте соль. Выложите картофель в форму и залейте яичной смесью.

4. Поставьте в духовку на 10 минут при 180 градусах.

5. Подавайте с зеленью.

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