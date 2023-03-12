Чай из гречки и ромашки для хорошего сна: простой рецепт

Если у вас проблемы со сном, можно попробовать выпить на ночь чай из гречки и лекарственной ромашки. Этот напиток не только успокаивает, но помогает организму расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Напиток на основе гречихи и ромашки положительно сказывается не только на состоянии здоровья и на функционировании всего организма, но и на красоте.

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Такой чай способствует очищению всего организма от токсичных и других вредных веществ, а ежедневное употребление этого чая, как считается, способно продлить молодость.

Для приготовления целебного напитка нужна столовая ложка темной гречки, столько же сушеной ромашки (можно использовать ромашковый чай в пакетиках) и 200 мл кипятка.

Как приготовить:

Вскипятите 200 мл воды. В чашку вкиньте ромашку и гречку, залейте крутым кипятком и накройте блюдцем. Напиток должен настояться 10-12 минут. Затем его нужно процедить в другую чашку и долить воды, чтобы снова стало 200 мл.

Такой чай можно пить не только на ночь, но и утром натощак, чтобы улучшить работу пищеварительной системы.

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