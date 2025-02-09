Часть медиков потеряет возможность бронирования от мобилизации: о чем идет речь

Министерство здравоохранения совместно с Министерством обороны и медицинскими силами ВСУ разрабатывают механизм разбронирования медицинских работников для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Это решение должно сбалансировать необходимость медицинского персонала как на фронте, так и в гражданских учреждениях здравоохранения.

Обсуждение механизма разбронирования

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили процесс привлечения гражданских медиков к работе в военных структурах. Об этом сообщает Минздрав.

Недавно правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников государственных и коммунальных здравоохранительных учреждений, учреждений общественного здоровья, центров крови и других ключевых медицинских учреждений, где они работают на основном месте работы.

В то же время для покрытия потребностей ВСУ в квалифицированных специалистах будет внедрен механизм выборочного разбронирования отдельных медицинских работников.

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Баланс между гражданской медициной и потребностями фронта

По словам Виктора Ляшко, более 75% раненых военных проходят лечение в гражданских больницах, поэтому важно сохранить стабильную работу медицинской системы. В то же время, потребности армии в медиках остаются высокими, поэтому Минздрав координирует свои действия с Минобороны и Командованием Медицинских сил ВСУ.

"Решение о разбронировании будут приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы эффективно функционировала как гражданская, так и военная медицина", - отметил министр.

Как будет работать механизм разбронирования

Процесс разбронирования будет проходить по запросу от Минобороны и Медицинских сил ВСУ, определяющих необходимые специальности.

Далее Минздрав в сотрудничестве с департаментами здравоохранения будет проводить консультации и формировать списки медицинских работников, которых можно мобилизовать без ущерба гражданской медицине.

Представление на разбронирование будут осуществлять руководители медучреждений через Портал "Действие", согласно действующему порядку бронирования военнообязанных.

После разбронирования специалисты будут проходить мобилизацию и получать назначение на медицинские должности в военных подразделениях.

"Контракты для мобилизованных медиков будут заключаться сроком на один год", - добавил Виктор Ляшко.

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