Часть территории Украины покроют грозовые дожди и шквальный ветер: прогноз погоды в Украине на 9 июля

В течение недели с 7 по 13 июля в Украине будет держаться жаркая погода, однако время от времени ее будут сопровождать грозы, сильные дожди, град и порывистый ветер. Такие метеоусловия обусловлены поступлением горячей субтропической массы воздуха из Балкан и Предкавказья, что будет способствовать повышению температуры и развитию атмосферной нестабильности.

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Среда, 9 июля, принесет осадки с грозами в западные области и Киевщину. Локально возможны град и порывы ветра до 20 м/с. На другой территории будет преобладать сухая и жаркая погода. Ветер будет переменного направления, а на Левобережье – юго-восточный. Об этом сообщает Meteoprog.

Ночью температура составит +15…+21 °С на западе и севере, в других регионах – до +25 °С. Днем ожидается +23…+33 °С в более холодных областях, тогда как на юге, востоке и в центре столбики термометров могут достигать +39 °С.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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