Українська
Экономика

Часть украинцев может получить бесплатную продуктовую помощь: как зарегистрироваться

Цихоцкая Мария

Часть украинцев может получить бесплатную продуктовую помощь: как зарегистрироваться
Во Львове продолжают поддерживать ВПЛ

Сообщество святого Эгидия во Львове продолжает поддерживать внутренне перемещенных лиц через предоставление бесплатной продуктовой помощи. Каждый ВПЛ имеет возможность получать один набор в месяц.

Об этом пишет ЧП. Процедура получения помощи:

Регистрация происходит каждую среду в 12:00 через телеграмм-канал сообщества. Для записи необходимо:

  1. Перейти по ссылке в телеграмм-канале
  2. Выбрать доступную дату в календаре (отмеченную синим)
  3. Указать удобное время
  4. Заполнить личные данные
  5. Подтвердите запись кнопкой "запланировать встречу".

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

После успешной регистрации вы получите подтверждение на указанный e-mail или телефон.

Для получения набора необходимо прийти по адресу: Львов, ул. Коперника, 11. Обязательные документы:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Справка ВПЛ

Напомним, мы уже писали, какой категории украинцев уменьшат пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Экономика