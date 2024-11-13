Частина українців може отримати безкоштовну продуктову допомогу: як зареєструватись
Спільнота святого Егідія у Львові продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб через надання безкоштовної продуктової допомоги. Кожен ВПО має можливість отримувати один набір на місяць.
Про це пише НП.Процедура отримання допомоги:
Реєстрація відбувається щосереди о 12:00 через телеграм-канал спільноти. Для запису необхідно:
- Перейти за посиланням в телеграм-каналі
- Обрати доступну дату в календарі (позначену синім)
- Вказати зручний час
- Заповнити особисті дані
- Підтвердити запис кнопкою "запланувати зустріч".
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Після успішної реєстрації ви отримаєте підтвердження на вказаний email або телефон.
Для отримання набору потрібно прийти за адресою: Львів, вул. Коперника, 11. Обов'язкові документи:
- Паспорт
- Ідентифікаційний код
- Довідка ВПО
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