Часть украинцев может получить бесплатную продуктовую помощь: как зарегистрироваться

Сообщество святого Эгидия во Львове продолжает поддерживать внутренне перемещенных лиц через предоставление бесплатной продуктовой помощи. Каждый ВПЛ имеет возможность получать один набор в месяц.

Об этом пишет ЧП. Процедура получения помощи:

Регистрация происходит каждую среду в 12:00 через телеграмм-канал сообщества. Для записи необходимо:

Перейти по ссылке в телеграмм-канале Выбрать доступную дату в календаре (отмеченную синим) Указать удобное время Заполнить личные данные Подтвердите запись кнопкой "запланировать встречу".

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После успешной регистрации вы получите подтверждение на указанный e-mail или телефон.

Для получения набора необходимо прийти по адресу: Львов, ул. Коперника, 11. Обязательные документы:

Паспорт

Идентификационный код

Справка ВПЛ

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