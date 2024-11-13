Часть украинцев может получить бесплатную продуктовую помощь: как зарегистрироваться
Сообщество святого Эгидия во Львове продолжает поддерживать внутренне перемещенных лиц через предоставление бесплатной продуктовой помощи. Каждый ВПЛ имеет возможность получать один набор в месяц.
Об этом пишет ЧП. Процедура получения помощи:
Регистрация происходит каждую среду в 12:00 через телеграмм-канал сообщества. Для записи необходимо:
- Перейти по ссылке в телеграмм-канале
- Выбрать доступную дату в календаре (отмеченную синим)
- Указать удобное время
- Заполнить личные данные
- Подтвердите запись кнопкой "запланировать встречу".
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После успешной регистрации вы получите подтверждение на указанный e-mail или телефон.
Для получения набора необходимо прийти по адресу: Львов, ул. Коперника, 11. Обязательные документы:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Справка ВПЛ
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