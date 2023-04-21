Часть украинцев может потерять страховой стаж: что произошло

Украина прекратила действие Соглашения с рф о трудовой деятельности и социальной защите граждан. На такой шаг в Кабмине пошли из-за полномасштабного вторжения.

Прекращение этого соглашения может повлиять на граждан, получивших страховой стаж, полученный на россии. На сайте Федерации профсоюзов Украины был обнародован проект постановления правительства.

Соглашение между Украиной и рф вступило в силу еще в 1993 году. Согласно статье 6 Соглашения страны признавали дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца другой страны об уровне образования и квалификации без легализации, а главное – страховой стаж граждан, приобретенный на территории другой страны.

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В пояснительной записке говорится, что прекращение действия данного соглашения необходимо в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф.

Пока неизвестно, как принятие постановления повлияет на граждан Украины, которые до полномасштабного вторжения работали на территории россии. Вероятно, указанный стаж может быть признан недействительным.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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