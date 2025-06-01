Части украинцев начислят дополнительную плату за электроэнергию в июне: названа причина

В июне счета за электроэнергию для части украинцев могут увеличиться. Причина в том, что некоторые потребители не успевают своевременно передать показатели счетчиков.

В такой ситуации объем использованной электроэнергии будут рассчитывать по усредненным показателям, что может повлечь значительный рост суммы в квитанциях. Согласно Кодексу коммерческого учета, среднесуточное потребление определяется на основании данных за тот же месяц предыдущего года. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "24 Канал".

Когда следует подавать показатели счетчика

Показатели электросчетчика необходимо подавать в четко установленный пятидневный срок – начиная за два дня до окончания месяца и до третьего числа следующего. Например, за май их можно передать в период с 30 мая по 3 июня включительно.

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Какой тариф на электроэнергию будет действовать в июне

Стоимость электроэнергии для населения будет оставаться неизменной как минимум до октября. Правительство решило продлить действие текущего тарифа – 4,32 грн за кВт*ч.

Однако для некоторых категорий потребителей предусмотрены особые условия. Украинцы, которые пользуются счетчиками с разделением на зоны, имеют возможность уменьшить расходы на электроэнергию.

В ночной период, с 23:00 до 7:00, действует сниженный тариф в размере 2,16 грн за кВт*ч, тогда как в дневное время, с 7:00 до 23:00, применяется обычная цена.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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