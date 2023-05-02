Чем можно мыть пол, а какие средства лучше не использовать: советы хозяйкам

Как помыть пол не испортив паркет и ламинат

Не все хозяйки любят мытье полов, но все хотят иметь чистое жилище. Издание "Апостроф" дает советы, как добиться идеальной чистоты пола с минимальными усилиями.

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Для линолеума достаточно влажной уборки для сохранения чистоты, но раз в месяц ее можно обработать полиролем для сохранения привлекательного вида.

Если пол в квартире из ламината или паркета от горячей воды лучше отказаться, поскольку это может испортить внешний вид. Вместо того чтобы использовать разведенное мыло, лучше использовать обычную теплую воду с моющим средством для пола.

Чтобы керамическая плитка сверкала, ее можно протирать иногда раствором воды с уксусом.

Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть пол, чтобы он блестел.

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