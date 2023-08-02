Чем натереть кухонные приборы из нержавеющей стали, чтобы они блистали как новые

Чем натереть вилки, ложки и ножи из нержавейки до блеска

Если у вас столовые приборы из нержавеющей стали, то вы знаете, насколько они практичны и долговечны. Однако со временем они могут покрываться пленкой грязи, солей и окисью.

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Не беспокойтесь, сохранить первоначальный блеск приборов и вернуть им чистоту можно с помощью простых ингредиентов прямо в домашних условиях. OBOZREVATEL собрал несколько самых действенных лайфхаков для чистки столовых приборов из нержавеющей стали.

Содовый раствор

Этот метод эффективно справится с самой сложной грязью и отложениями. В эмалированную кастрюлю налейте несколько литров воды, затем залейте заранее приготовленным раствором.

Для этого раствора на 1 литр горячей воды нужно взять 2 ложки соды и 2 ложки соли. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, после чего оставьте кипяток на огне еще 20 минут. Затем дайте ему остыть. После этого промойте ложки и вилки обычным средством для мытья посуды и протрите их губкой.

Этот метод не подходит, если на вилках или ложках имеются алюминиевые или эмалевые детали.

Жидкое мыло, уксус и сода

Если у вас есть более стойкие пятна и загрязнения, то этот метод поможет избавиться от них. Создайте пасту из жидкого мыла и соды, смешав ингредиенты до образования однородной смеси. Нанесите пасту на кухонные приборы, используя старую зубную щетку. После протирания загрязненных приборов, обработайте ложки и вилки губкой, смоченной в уксусе, чтобы обеспечить блеск. В завершение мойте приборы обычным способом и протирайте досуха.

Напомним, что некоторые продукты могут "убить" сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Важно соблюдать несколько правил для продления жизни вашей сковороды.

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