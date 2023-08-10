Чем натереть решетку от гриля, чтобы к ней ничего не прилипало: лайфхак, который сэкономит ваше время

Чем обработать решетку гриля, чтобы к ней не прилипала еда

Летний сезон часто сопровождается выездами на природу, где шашлыки и жареное мясо становятся популярными блюдами. Однако вместе с удовольствием от пищи может возникнуть неудобство от дальнейшей чистки решетки гриля, которая быстро покрывается нагаром и остатками.

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Простой лайфхак, о котором пишет издание "Апостроф", упростит этот процесс и сделает его менее трудоемким.

После использования решетки гриля на ней обычно остается нагар и разные загрязнения от мяса и овощей. Очистка решетки может стать трудной задачей, особенно если это приходится делать на следующий день. Но есть простой способ, что облегчит этот процесс.

Секрет заключается в обычном сале, которое можно натереть на решетку. Маленький кусочек сала, даже чуть-чуть высохшего, будет отличным средством для смазывания поверхности решетки. Это поможет предотвратить прилипание остатков пищи и нагара. После такой обработки можно непосредственно переходить к приготовлению мяса.

Этот лайфхак позволяет наслаждаться приготовлением пищи без неприятностей от погрузки на чистку решетки. Важной деталью является обновление слоя сала перед каждым новым приготовлением, обеспечивая таким образом эффективность этого метода. Также, в качестве альтернативы салу можно использовать растительное масло, нанося его на решетку перед использованием.

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