Чем нужно подкармливать смородину, чтобы получить невероятный урожай: советы дачников

Смородина – одна из самых популярных культур среди дачников в Украине. Впрочем, кусты этого растения могут не давать обильный урожай.

Для того чтобы получить крупные ягоды, нужно не только выбрать правильный сорт. Дачники имеют также советы по поводу того, чем нужно подпитывать культуру, для увеличения урожайности.

Для приготовления подкормки понадобятся дрожжи. Следует взять 100 г свежих или 30 г сухих дрожжей на 1 л воды.

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Для более быстрого брожения в смесь следует добавить половину стакана сахара и тщательно перемешать. Дрожжи и сахар должны раствориться.

После этого в раствор следует добавить 4 литра теплой воды и оставить в темном теплом месте на несколько дней. Желательно периодически помешивать смесь.

Получившуюся жидкость следует разделить на равные части по 1 л и развести их 9 л чистой воды. Таким раствором нужно поливать смородину в тёплую погоду, 3-5 литров смеси на один куст.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, или земляной миндаль или тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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