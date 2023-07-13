Чем обработать поверхности у плиты, чтобы жир больше не налипал

Что делать, чтобы жир не налипал на поверхность плиты

Благодаря простому лайфхаку стойкие жирные пятна на плите и фартуке станут менее страшными. Во время приготовления пищи из сковороды или кастрюли жирные брызги могут разлетаться по кухне и оставлять стойкие загрязнения на трудно удаленных поверхностях.

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Лучше всего предотвратить скопление грязи, чем потом тратить много времени и усилий, чтобы от него избавиться. Существует эффективное решение, что поможет забыть о жирных пятнах, которые трудно смываются на кухне.

Для этого достаточно приготовить средство, которым нужно натереть проблемные зоны. Его можно легко приготовить из продуктов, имеющихся на каждой кухне. Просто смешайте соду и растительное масло в соотношении 1:1.

После подготовки средства нанесите его на плиту и фартук с помощью мягкой губки. Особое внимание обратите на места, где больше накапливается жир. Распределите смесь равномерно по загрязненным участкам. После 30 минут протрите поверхности мокрой губкой с каплей моющего средства, затем протрите поверхности досуха чистой тканью.

В результате этих простых процессов, на поверхности плиты и фартука появится тонкий защитный слой. Он будет предотвращать прилипание новой грязи и облегчит уборку в будущем. Теперь вы сможете наслаждаться чистотой на кухне без лишних усилий.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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