Чем обработать урожай картофеля от фитофторы: простой лайфхак

Картофель, подобно томатам, может стать жертвой фитофтороза, заболевания, вызванного патогенными грибками. Эти грибки влияют на ботву и клубни картофеля, приводя к его гибели. Для дачников важно иметь определенные знания о методах борьбы с фитофторозом, чтобы предотвратить потерю урожая.

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Прежде всего, следует отметить, что признаком заболевания фитофторозом является появление темных пятен на листьях картофеля, пишет Телеграф. Если вы заметили такие признаки, то после сбора клубней обязательно нужно принять меры по борьбе с этим заболеванием.

Для этого не обязательно бежать в специализированный магазин за химическими препаратами. Вы можете подготовить средство самостоятельно с помощью обыкновенного чеснока. И вот как это сделать.

Смешайте 1 кг чесночной кашицы с 10 литрами воды. Настаивайте этот раствор в течение 2-3 часов. Обработайте клубни картофеля полученным раствором. Патогенные грибки не переносят фитонциды, содержащиеся в чесноке, и обработка поможет уничтожить их и предотвратить дальнейшее развитие заболевания. После обработки клубня необходимо дать просохнуть.

Кроме этого, важно обеспечить надлежащую вентиляцию в подвале или погребе, где хранится картофель, поскольку это способствует лучшей сохранности продукта.

Таким образом, применение чеснока как природного средства для борьбы с фитофторозом может быть эффективным методом сохранения вашего урожая картофеля и предотвращения развития заболевания.

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