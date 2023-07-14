Чем подкармливать помидоры во время цветения: советы огородников

Правильный уход за помидорами во время их цветения имеет очень важное значение. Мы подскажем, какие средства опрыскивания и удобрения можно использовать в этот период.

Какие средства нужно использовать во время цветения томатов

Для предотвращения выпадения плодоножек рекомендуется использовать следующие средства:

Йодный раствор

Разведите несколько капель йода в литре воды и хорошо перемешайте. Опрыскивайте растения каждые 7-10 дней. Это поможет укрепить стебли и улучшить процесс цветения.

Раствор бора

Разведите 5 г борной кислоты в 10 литрах воды. Опрыскивайте томаты один раз каждые две недели. Бор не только способствует нормальному развитию цветковых органов, но повышает устойчивость растений к болезням.

Для обеспечения хорошего питания и стимулирования формирования плодов необходимо регулярно вносить удобрения.

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Как подкармливать томаты во время начала цветения

Во время цветения томатам требуются фосфоры для укрепления образования плодоножек и калий для здорового роста плодов. Вот несколько вариантов удобрений:

Органические удобрения: Используйте перегной или компост, поскольку они содержат много полезных микроэлементов. Разместите органические удобрения у корневой зоны томатов и тщательно разрыхлите почву.

Минеральные удобрения: Используйте специальные удобрения для томатов, содержащих большое количество фосфора и калия. Следуйте инструкциям на упаковке для правильной дозировки и применения.

Полив при цветении имеет большое значение. Важно обеспечить регулярный и умеренный полив, чтобы растения имели достаточное количество влаги.

Напомним, мы уже писали, как оградить томаты от болезней.

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