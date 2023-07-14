Чим підгодовувати помідори під час цвітіння: поради городників

Правильний догляд за помідорами під час їх цвітіння має дуже важливе значення. Ми підкажемо, які засоби обприскування і добрива можна використовувати в цей період.

Які засоби потрібно використовувати під час цвітіння томатів

Для запобігання випадання плодоніжок рекомендується використовувати наступні засоби:

Йодний розчин

Розведіть декілька крапель йоду в літрі води і добре перемішайте. Обприскуйте рослини кожні 7-10 днів. Це допоможе зміцнити стебла і покращити процес цвітіння.

Розчин бору

Розведіть 5 г борної кислоти в 10 літрах води. Обприскуйте томати один раз кожні два тижні. Бор не тільки сприяє нормальному розвитку квіткових органів, але й підвищує стійкість рослин до хвороб.

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Для забезпечення хорошого живлення і стимулювання формування плодів потрібно регулярно вносити добрива.

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Як підживлювати томати під час початку цвітіння

Під час цвітіння томатам потрібні фосфор для зміцнення утворення плодоніжок та калій для здорового росту плодів. Ось кілька варіантів добрив:

Органічні добрива: Використовуйте перегній або компост, оскільки вони містять багато корисних мікроелементів. Розмістіть органічні добрива біля кореневої зони томатів і ретельно розпушіть грунт.

Мінеральні добрива: Використовуйте спеціальні добрива для томатів, які містять велику кількість фосфору і калію. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці для правильного дозування та застосування.

Полив під час цвітіння має велике значення. Важливо забезпечити регулярний і помірний полив, щоб рослини мали достатню кількість вологи.

Нагадаємо, ми вже писали, як захистити томати від хвороб.

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