Чем подкармливать сладкий перец в конце июля, чтобы получить богатый урожай

Крапива может стать отличным источником питательных веществ для сладкого перца, а также способствовать повышению его сладости. Для достижения этих результатов важно правильно использовать крапиву и следующий алгоритм поможет вам сделать это эффективно.

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Собрать достаточное количество листьев крапивы и измельчить их; Разместить подготовленную зеленую массу на дне глубокой посуды и залить умеренно теплой водой; После нескольких дней стояния настойку крапивы следует процедить через фильтрующий материал и разбавить чистой водой в 10 раз; Готовый крапивный настой следует распределить, поливая под корень каждого куста перца, с вычислением примерно одного литра жидкости на куст.

Следуя этим простым шагам, вы можете обеспечить свой сладкий перец необходимыми питательными веществами и сделать его более сладким и вкусным. Крапива хорошо дополняет перец, придавая ему дополнительные полезные свойства, а настой этого растения станет незаменимым источником питательных веществ для вашей садовой культуры.

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