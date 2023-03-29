Чем поливать морковь, чтобы увеличить урожай и уберечься от вредителей: советы огородников

Морковь – одна из распространенных культур среди украинских дачников и огородников. Впрочем, вырастить сочные и крупные корнеплоды может быть сложной задачей.

В частности, помешать могут стать вредители. Однако дачники имеют действенный совет, который поможет защитить морковь и улучшить урожайность растения.

Для этого корнеплоды нужно не просто регулярно поливать, а использовать соляной раствор. Добавление соли отпугивает вредителей, делает морковь более сочной и предотвращает загнивание растения.

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Для приготовления раствора следует развести одну столовую ложку поваренной соли на 10 л воды. Для того чтобы соль полностью растворилась, можно сначала сделать это в стакане, а затем добавить к основному объему жидкости.

Впрочем, перед таким поливом сначала нужно увлажнить почву. Для получения хорошего урожая морковь нужно равномерно поливать в течение всего выращивания.

Полив моркови после посадки должен быть частым, но не обильным. Если слишком часто поливать, корнеплоды покрываются волосками, трескаются и плохо сохраняются.

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