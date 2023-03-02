Чем удобрять картофель во время посадки, чтобы получить богатый урожай: малоизвестный лайфхак

Как удобрить картофель во время посадки

Обычно картошку начинают сажать, когда ночью уже не бывает заморозков и температура почвы не опускается ниже 7 градусов. Такой период в Украине наступит уже скоро, поэтому сейчас самое время подумать о том, чем удобрить посадку. Питательные вещества оказывают непосредственное влияние на урожай, однако губительное влияние может оказать также избыток удобрений. Поэтому важно знать меру и пропорцию.

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Какие удобрения любит картофель

Самыми популярными удобрениями являются органические и минеральные, картофель реагирует на них одинаково хорошо. Среди органических удобрений можно выбрать перегной, понадобится 200-250 г на лунку.

Но куриный помет не следует использовать в свежем виде, ведь его концентрация обжигает растения. Для удобрения необходим сухой помет, который предварительно настоял на воде в течение 3 дней. Такое удобрение на одну лунку пойдет литр.

Также можно использовать шелуху от лука, понадобится одна измельченная горсть на лунку, или древесную золу – 150-200 граммов на лунку.

При посадке картофеля можно использовать минеральные удобрения. Дачники советуют растворить 25-30 г мочевины в 10 литрах воды и удобрять одну лунку одним литром раствора. В магазинах для садоводов можно приобрести комплексные удобрения. В использовании такого удобрения важно чередовать вещества во избежание накопления нитратов в земле и следовать дозировке, указанной в инструкции.

Яичная скорлупа при посадке картофеля

Еще пореже употребляют яичную скорлупу, хотя этот вид удобрения достаточно хорош и провоцирует неплохой сбор.

Следует хорошо промыть скорлупу и избавить ее от пленок, или прокалить в духовке. Затем ее следует измельчить и добавлять порошок в лунки, распределяя по стенкам.

Напомним, ранее мы писали о том, чем удобрять почву, чтобы значительно увеличить урожай клубники и чем удобрять редис, чтобы получить большие плоды.

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